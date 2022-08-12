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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ждет билет на концерт Кобзона". Гайдай сообщил о попадании коллаборанта после взрыва в больницу Старобельска

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Гайдай подчеркнул, что два села в регионе еще под контролем ВСУ
Гайдай подчеркнул, что два села в регионе еще под контролем ВСУ
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

В оккупированном Старобельске Луганской области партизаны отправили в больницу местного коллаборанта. Об этом 12 августа сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Коллаборанты взрываются в автомобилях. В оккупированном Старобельске так называемый начальник МРЭО, у которого газовая установка в автомобиле была установлена, наверное, с нарушениями, – ждет своего билета на концерт Кобзона в больнице в тяжелом состоянии. Большое спасибо партизанам", – написал он.

Гайдай отметил, что российские оккупанты все еще не могут захватить последние два населенных пункта в Луганской области, бои за них Вооруженные силы Украины продолжают.

В ходе включения в эфир национального телемарафона глава обладминистрации заявил, что партизаны в Луганской области работают "очень прекрасно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Старобельск контролируется оккупантами с начала марта.

"Концерт Кобзона" – нарицательное определение смерти для российских оккупантов, выражение связано с российским певцом Иосифом Кобзоном, который выступал против Украины и скончался в августе 2018 года.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, Луганская область, война, Донбасс, Иосиф Кобзон, партизаны, концерт, больница, Старобельск, Сергей Гайдай, МРЭО, война России против Украины, автомобиль, российские оккупанты, коллаборационизм
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