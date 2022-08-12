"Ждет билет на концерт Кобзона". Гайдай сообщил о попадании коллаборанта после взрыва в больницу Старобельска

Гайдай подчеркнул, что два села в регионе еще под контролем ВСУ Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Коллаборанты взрываются в автомобилях. В оккупированном Старобельске так называемый начальник МРЭО, у которого газовая установка в автомобиле была установлена, наверное, с нарушениями, – ждет своего билета на концерт Кобзона в больнице в тяжелом состоянии. Большое спасибо партизанам", – написал он.

Гайдай отметил, что российские оккупанты все еще не могут захватить последние два населенных пункта в Луганской области, бои за них Вооруженные силы Украины продолжают.

В ходе включения в эфир национального телемарафона глава обладминистрации заявил, что партизаны в Луганской области работают "очень прекрасно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Старобельск контролируется оккупантами с начала марта.

"Концерт Кобзона" – нарицательное определение смерти для российских оккупантов, выражение связано с российским певцом Иосифом Кобзоном, который выступал против Украины и скончался в августе 2018 года.