ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителя Харькова будут судить за плакат с символом Z в поддержку РФ – прокуратура

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обвинительный акт передали в суд
Обвинительный акт передали в суд
Фото: depositphotos.com

47-летнего жителя Харькова будут судить за поддержку военного вторжения России в Украину. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 3 июня.

"В марте 2022 года харьковчанин изготовил плакат, включавший символ Z, используемый войсками государства-агрессора РФ для идентификации собственных сил, задействованных в агрессии против Украины. После этого мужчина снял видеоролик с этим плакатом и распространил его в Telegram-канале, тем самым поддерживая преступные действия РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что плакат содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В суд направлен обвинительный акт по факту изготовления и распространения материалов, содержащих оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, Харьковская область, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (132199)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (67533)
3
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (61553)
4
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (46241)
5
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (36042)
6
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (28497)
7
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26424)
8
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (25884)
 
 
 
 