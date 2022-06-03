Жителя Харькова будут судить за плакат с символом Z в поддержку РФ – прокуратура

"В марте 2022 года харьковчанин изготовил плакат, включавший символ Z, используемый войсками государства-агрессора РФ для идентификации собственных сил, задействованных в агрессии против Украины. После этого мужчина снял видеоролик с этим плакатом и распространил его в Telegram-канале, тем самым поддерживая преступные действия РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что плакат содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В суд направлен обвинительный акт по факту изготовления и распространения материалов, содержащих оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)