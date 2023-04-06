ГОРДОН
 
 
МИР

Франция тормозит план ЕС по совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, настаивая, что они должны производиться только в Европе – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
20 марта ЕС согласовал программу совместной закупки боеприпасов для Украины с бюджетом &euro;2 млрд
20 марта ЕС согласовал программу совместной закупки боеприпасов для Украины с бюджетом €2 млрд
Фото: ЕРА

Спустя две недели после одобрения Евросоюзом плана по обеспечению украинской армии снарядами 155 мм, он все еще на стадии обсуждения юридических особенностей реализации. Об этом 5 апреля пишет Рolitico.

По данным издания, послы ЕС на встрече 5 апреля не смогли добиться существенного прогресса по этому вопросу.

Источники в дипломатических кругах сообщили журналистам, что предметом разногласий является место производства: Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах ЕС. Греция и Кипр также поддержали Париж  – этот шаг, по словам некоторых послов, связан с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

"Два дипломата добавили, что Европейская комиссия, как исполнительный орган ЕС, должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательной сделки", – говорится в статье.

20 марта в ЕС согласовали программу совместной закупки снарядов для Украины. На нее будет выделено €2 млрд. Предполагается, что Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также ЕС планирует пополнить за этот период собственные арсеналы.

Контекст:

По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз, заявил Резников 8 марта в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.

Издание Financial Times писало 19 марта со ссылкой на источники, что Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить достаточно боеприпасов для обеспечения потребностей Украины. Инсайдеры отрасли опасаются, что это задержит усилия по увеличению производства снарядов на три года.

Теги: Греция, Кипр, Франция, Еврокомиссия, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В боях за Украину погиб украинский диджей Apache
В боях за Украину погиб украинский диджей Apache
Галина ГРИШИНА
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (120920)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (117349)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (116487)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (101783)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (68391)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (50751)
7
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (44727)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (43533)
 
 
 
 