Франция тормозит план ЕС по совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, настаивая, что они должны производиться только в Европе – СМИ

По данным издания, послы ЕС на встрече 5 апреля не смогли добиться существенного прогресса по этому вопросу.
Источники в дипломатических кругах сообщили журналистам, что предметом разногласий является место производства: Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах ЕС. Греция и Кипр также поддержали Париж – этот шаг, по словам некоторых послов, связан с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.
"Два дипломата добавили, что Европейская комиссия, как исполнительный орган ЕС, должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательной сделки", – говорится в статье.
20 марта в ЕС согласовали программу совместной закупки снарядов для Украины. На нее будет выделено €2 млрд. Предполагается, что Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также ЕС планирует пополнить за этот период собственные арсеналы.
По данным СМИ, украинские военные за сутки используют годовой запас артснарядов небольшой страны Европы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. "Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал он на пресс-конференции в Берлине.
ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию калибра 155 мм, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-миллиметровая артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.
Вооруженным силам Украины необходимо в четыре раза больше снарядов, чем обещает закупить Европейский союз, заявил Резников 8 марта в комментарии журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции.
Издание Financial Times писало 19 марта со ссылкой на источники, что Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить достаточно боеприпасов для обеспечения потребностей Украины. Инсайдеры отрасли опасаются, что это задержит усилия по увеличению производства снарядов на три года.