Франция тормозит план ЕС по совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, настаивая, что они должны производиться только в Европе – СМИ

По данным издания, послы ЕС на встрече 5 апреля не смогли добиться существенного прогресса по этому вопросу.

Источники в дипломатических кругах сообщили журналистам, что предметом разногласий является место производства: Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах ЕС. Греция и Кипр также поддержали Париж – этот шаг, по словам некоторых послов, связан с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

"Два дипломата добавили, что Европейская комиссия, как исполнительный орган ЕС, должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательной сделки", – говорится в статье.

20 марта в ЕС согласовали программу совместной закупки снарядов для Украины. На нее будет выделено €2 млрд. Предполагается, что Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Также ЕС планирует пополнить за этот период собственные арсеналы.