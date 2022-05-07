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Абрамович договорился о продаже "Челси". Новым собственникам клуб обойдется в €5 млрд

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"Челси" Абрамович купил в 2003 году
"Челси" Абрамович купил в 2003 году
Фото: ЕРА

Попавший под санкции Запада российский бизнесмен Роман Абрамович договорился о продаже английского футбольного клуба "Челси" из Лондона. Об этом ночью 7 мая проинформировал сайт лондонского клуба.

"Челси" может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом. Из общей суммы инвестиций £2,5 млрд (более €2,9 млрд. – "ГОРДОН") будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как подтвердил Роман Абрамович", – сказано в сообщении.

По данным клуба, для использования этих средств с замороженного счета "потребуется одобрение правительства Великобритании".

"Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат £1,75 млрд (более €2 млрд. – "ГОРДОН") в дополнительные инвестиции на благо клуба. Это включает в себя инвестиции в [стадион] "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду и [стадион] "Кингсмедоу", а также дальнейшее финансирование фонда "Челси", – объяснили в "Челси".

Ожидается, что сделка будет завершена в конце мая "при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов".

Контекст:

Абрамович купил "Челси" в 2003 году за £140 млн ($223 млн на тот момент), уточнил "Интерфакс".

10 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против семи человек, в том числе – против Абрамовича, из-за масштабного вторжения России в Украину. Активы российского бизнесмена в Великобритании будут заморожены, заявляли в Лондоне.

Перед введением санкций, 2 марта, Абрамович объявил о намерении продать "Челси".

Проживающий в США швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил швейцарской газете Blick, что ему "и еще трем людям" 1 марта поступило предложение купить клуб. Он сказал, что "Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии, он также хочет быстро избавиться от "Челси". Но, по словам швейцарского бизнесмена, Абрамович в настоящее время "требует [за "Челси"] слишком многого".

Associated Press сообщило, ссылаясь на информацию одного из потенциальных покупателей, что Абрамович хочет получить за клуб не менее $2,5 млрд.

Теги: футбол, Великобритания, Англия, инвестиции, санкции, Лондон, правительство, Челси, активы, Роман Абрамович, миллиардер, сделка, продажа, бизнесмен
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