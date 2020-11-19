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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым: Говорить о том, что они готовы просить помилования, еще очень рано

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова Александр Добровинский после встречи с защитником осужденного заявил, что обсудит со своими подзащитными вопрос о примирении сторон.

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Добровинский готов обсуждать вопрос примирения сторон
Добровинский готов обсуждать вопрос примирения сторон
Фото: Александр Добровинский / Facebook

Адвокаты российского актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года лишения свободы за ДТП с летальным исходом, и семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова обсуждают возможности примирения. Об этом адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский 18 ноября сообщил в комментарии изданию "Комсомольская правда".

"Мы, действительно, встретились вчера с адвокатом [Ефремова Андреем] Алешкиным, обсуждали разные варианты развития ситуации, в том числе возможность отзыва исков и примирения потерпевших с Михаилом Ефремовым. На ближайшей встрече я обсужу предложение Ефремова и его адвоката с моими доверителями, но говорить о том, что они готовы просить помилования Михаилу Ефремову, еще очень рано, да и речи об этом пока нет", – отметил Добровинский.

Новый адвокат артиста Алешкин, в свою очередь, сказал, что у потерпевшей стороны уже не должно быть претензий к Ефремову.

"У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному: все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес. Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки", – отметил он.

16 ноября Алешкин сообщил "Комсомольской правде", что готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Он также сказал, что новая стратегия защиты в суде кассационной инстанции – заявление о нарушении материального права артиста, которое дает возможность снизить срок, а может, и получить условный.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым. После вынесения приговора о восьми годах колонии Ефремов заявил, что в этом деле Пашаев либо ничего не понял в его деле, либо "очень понял".

После смены адвоката Ефремова Московский городской суд смягчил апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Срок сократили с восьми лет до семи лет и шести месяцев.

Теги: Россия, ДТП, Александр Ефремов, приговор, адвокат, суд, Александр Добровинский
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