Албания стала председателем ОБСЕ. Конфликт в Украине назвали одним из приоритетных

Председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что кризис в Украине останется самой насущной угрозой безопасности в Европе.

С 1 января председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе", – подчеркнул Рама.

Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как "недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни".

Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.

9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.

Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.