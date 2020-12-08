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Арестович: Парижские соглашения сработали примерно 50 на 50

Спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил, что наибольшим достижением договоренностей, достигнутых год назад в Париже, является возвращение пленных.

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Арестович: Это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов
Арестович: Это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "Нормандской четверки", выполнены наполовину. Такое мнение 8 декабря высказал УНН спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

Спикер считает, что после заявлений российского президента Владимира Путина нет необходимости говорить об альтернативных процессах урегулирования ситуации на Донбассе. 

"План, в который никто не верил, эти Парижские договоренности, сработали. Они сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам, что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи", – заявил Арестович.

Представитель украинской делегации отметил, что одним из достижений достигнутых договоренностей является факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.

По мнению Арестовича, наибольшим достижением являются возвращение пленных, а также снижение количества украинских военных в 10 раз и четыре месяца "относительной тишины". За такой же период прошлого года в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов, добавил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года и последний к этому времени саммит лидеров "Нормандской четверки". Их договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Франция, Донбасс, переговоры, агрессия, аннексия, Париж, Алексей Арестович, саммит, конфликт, ОРДЛО, соглашение, ТКГ
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