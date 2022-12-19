Байден пока не планирует посещать Киев – СМИ

Источники СМИ в Белом доме говорят, что пока у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности.
При этом на прошлой неделе Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.
Отмечается, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.
"Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев", – пишет Politico.
По мнению помощников Байдена, американскому президенту необходимо будет лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.
Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.
Визит Байдена был бы важным сигналом, считает Зеленский.
После начала полномасштабного вторжения Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.