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Байден пока не планирует посещать Киев – СМИ

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У Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности
У Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности
Фото: EPA

Президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину с визитом. Об этом сообщило издание Politico.

Источники СМИ в Белом доме говорят, что пока у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угрозы безопасности.

При этом на прошлой неделе Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.

Отмечается, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны.

"Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев", – пишет Politico.

По мнению помощников Байдена, американскому президенту необходимо будет лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.

Контекст:

Байден посещал Украину, когда был вице-президентом, на должности президента США он еще не приезжал в Украину. Он говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

Визит Байдена был бы важным сигналом, считает Зеленский.  

После начала полномасштабного вторжения Киев в апреле посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. 8 мая первая леди США Джилл Байден встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, визит
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