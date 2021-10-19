Бельгия просит Евросоюз смягчить санкции против "Беларуськалия" – Bloomberg

Предприятие "Беларуськалий" попало под секторальные санкции ЕС в июне этого года Фото: kali.by

Бельгийские дипломаты обратились к другим странам ЕС с просьбой ослабить санкции против "Беларуськалия". Эти ограничения вызвали проблемы для европейских компаний. Дипломаты призывают не облагать санкциями "калийный сектор".

Согласно письму, крупный бельгийский поставщик воды сталкивается с таможенными проблемами, поскольку качество импортируемого калия было в разы выше. В документе указано, что и другие фирмы сталкиваются с аналогичными проблемами. Предприятия могут оказаться в невыгодном положении, если Беларусь будет искать других покупателей, отметило Bloomberg.

Агентство называет калий одним из основных экспортных ресурсов Беларуси. В июне этого года ЕС ввел санкции в отношении калийных удобрений из Беларуси с содержанием калия менее 40% или более 62%. Такие виды удобрений составляли около пятой части продаж калийных удобрений Евросоюза в прошлом году.

Основным продуктом "Беларуськалия" был калий с содержанием калия 60%, на который не распространялись ограничения. Бельгия предлагает, чтобы ЕС допускал отклонение до 2% от разрешенного в настоящее время уровня содержания калия. В письме отмечается, что если европейские компании станут закупать калийные удобрения у других стран, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины – Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Секторальные санкции затронули также поставки нефтепродуктов.