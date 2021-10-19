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Бельгия просит Евросоюз смягчить санкции против "Беларуськалия" – Bloomberg

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Предприятие "Беларуськалий" попало под секторальные санкции ЕС в июне этого года
Предприятие "Беларуськалий" попало под секторальные санкции ЕС в июне этого года
Фото: kali.by

Бельгия пытается ослабить санкции Евросоюза, наложенные на калийную промышленность Беларуси. Об этом сообщило Bloomberg 19 октября со ссылкой на текст письма, который написали дипломаты из Брюсселя.

Бельгийские дипломаты обратились к другим странам ЕС с просьбой ослабить санкции против "Беларуськалия". Эти ограничения вызвали проблемы для европейских компаний. Дипломаты призывают не облагать санкциями "калийный сектор".

Согласно письму, крупный бельгийский поставщик воды сталкивается с таможенными проблемами, поскольку качество импортируемого калия было в разы выше. В документе указано, что и другие фирмы сталкиваются с аналогичными проблемами. Предприятия могут оказаться в невыгодном положении, если Беларусь будет искать других покупателей, отметило Bloomberg.

Агентство называет калий одним из основных экспортных ресурсов Беларуси. В июне этого года ЕС ввел санкции в отношении калийных удобрений из Беларуси с содержанием калия менее 40% или более 62%. Такие виды удобрений составляли около пятой части продаж калийных удобрений Евросоюза в прошлом году. 

Основным продуктом "Беларуськалия" был калий с содержанием калия 60%, на который не распространялись ограничения. Бельгия предлагает, чтобы ЕС допускал отклонение до 2% от разрешенного в настоящее время уровня содержания калия. В письме отмечается, что если европейские компании станут закупать калийные удобрения у других стран, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины – Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Секторальные санкции затронули также поставки нефтепродуктов.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

21 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попало предприятие "Беларуськалий".

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

ЕС может в этом месяце представить пятый пакет санкций против Беларуси. Он будет отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши.

Теги: Беларусь, санкции, промышленность, Бельгия, Евросоюз
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