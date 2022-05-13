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Более 150 компаний и организаций призывают ЕС ускорить развитие "зеленой" энергетики взамен российскому газу – Bloomberg

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В основе энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит слишком сильная зависимость от нестабильных поставок импортного газа, нефти и угля, убеждены авторы письма
В основе энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит слишком сильная зависимость от нестабильных поставок импортного газа, нефти и угля, убеждены авторы письма
Фото: depositphotos.com

124 международные компании и 26 бизнес-ассоциаций в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен призвали ЕС уделить больше внимания возобновляемым источникам энергии, чтобы покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива. Письмо опубликовано 11 мая на сайте Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития.

Руководители крупнейших компаний и бизнес-ассоциаций мира отметили, что сегодня в основе энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит слишком сильная зависимость от нестабильных поставок импортного газа, нефти и угля. Они убеждены, что пришило время проявить смелость и удвоить усилия по реализации зеленого соглашения – стремления ЕС к середине XXI века достичь углеродной нейтральности.

Это обращение к главе Европейской комиссии подписали руководители в том числе Microsoft Corp. и Unilever Plc., Neiman Marcus и H&M, а также многие другие. Из украинских компаний письмо подписала только одна – ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасной войны против Украины. ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению", – заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Пресс-служба компании сообщила, что руководители европейских бизнесов также признают необходимость пересмотра собственных бизнес-моделей для поддержания выполнения Европейского зеленого соглашения.

Контекст:

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии.

Теги: Microsoft, уголь, энергетика, Европейская комиссия, ДТЭК, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Максим Тимченко, российский газ
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