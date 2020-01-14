Более 70 человек погибли при сходе лавин в Пакистане, Индии и Афганистане

Больше всего от лавин пострадал район долины Нилум в части региона Кашмир, которая контролируется Пакистаном, – там в течение суток погиб 41 человек, сообщили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям Пакистана.

По данным местных властей, всего в результате снегопадов с 12 января в Индии и Пакистане погибло не менее 126 человек Фото: ЕРА

В течение суток в пакистанской части региона Кашмир из-за лавин, вызванных сильными снегопадами, погибло не менее 55 человек. Об этом агентству Associated Press сообщили 14 января в пресс-службе Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана (NDMA).

По данным Reuters, речь идет о 59 погибших в Пакистане. Агентство пишет, что на территории штата Джамму и Кашмир в Индии из-за схода лавин погибло не менее 10 человек, еще 15 стали жертвами лавин в Афганистане.

Всего в результате снегопадов с 12 января в Индии и Пакистане погибло не менее 126 человек, сообщили в NDMA. Больше всего пострадал район долины Нилум в пакистанской части Кашмира – там погиб 41 человек.

В Кашмире лавины являются обычным явлением, отмечает Associated Press.