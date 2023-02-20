Россия жаждет территории своего соседа Украины – записки Буша Обаме

В статье The New York Times рассказывает о документах, которые в 2009 году уходивший с поста президента Буш передал своему преемнику Бараку Обаме. Документы включают 30 меморандумов, касающихся отдельных стран или областей внешней политики. Газета назвала записи "небольшим советом".

"Индия – друг. Пакистан – нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа – Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", – писал Буш.

Также он говорил об Украине.

"Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены", – сказано в документах.

Как отметил The New York Times, это было за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и 13 лет до того, как они начали полномасштабное вторжение в Украину.

Также в документах говорится, что "Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей" и использовать политические средства, "чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой".