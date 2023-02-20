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Россия жаждет территории своего соседа Украины – записки Буша Обаме

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Буш младший занимал должность президента США в 2001 2009 годах
Буш – младший занимал должность президента США в 2001–2009 годах
Фото: EPA (архив)

43-й президент США Джордж Буш – младший еще 13 лет назад предполагал, что Россия планирует нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 14 февраля.

В статье The New York Times рассказывает о документах, которые в 2009 году уходивший с поста президента Буш передал своему преемнику Бараку Обаме. Документы включают 30 меморандумов, касающихся отдельных стран или областей внешней политики. Газета назвала записи "небольшим советом".

"Индия – друг. Пакистан – нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа – Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии", – писал Буш.

Также он говорил об Украине.

"Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены", – сказано в документах. 

Как отметил The New York Times, это было за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и 13 лет до того, как они начали полномасштабное вторжение в Украину. 

Также в документах говорится, что "Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей" и использовать политические средства, "чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой".

Контекст:

Джордж Буш – младший занимал должность президента США в 2001–2009 годах. После него президентом США стал Обама. Он занимал президентский пост в США также два срока – с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го.

Теги: Россия, США, Украина, Барак Обама, Джордж Буш, вторжение, война России против Украины, документы, The New York Times
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