Бывший начальник Генштаба России заявил, что против талибов в Афганистане можно применить дальние бомбардировки

Меры противодействия необходимы, чтобы влияние талибов не распространилось на страны Средней Азии, которые являются членами ОДКБ, отметил Балуевский.
Военный также сказал, что Россия сделала "хорошие предупредительные шаги", проведя учения на границе с Афганистаном.
По словам бывшего главы Генштаба РФ, во время учений в Узбекистане применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Такие самолеты являются предупреждением талибам не приближаться к границам, добавил Балуевский.
Вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана достаточно боеспособны, заключил он.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.
К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".