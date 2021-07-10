Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 19 млн

Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев коронавируса Фото: EPA

Умерло в этой стране 531,7 тыс. человек. Бразилия - на третьем месте в мире по числу случаев COVID-19.

Первое место в мире занимают США (33,8 млн заболевших, 607 тыс. умерших), второе – Индия (30,8 млн заболевших, 407,1 тыс. умерших), четвертое – Франция (5,9 млн заболевших, 111,5 тыс. умерших), пятое – Россия (5,7 млн заболевших, 139,2 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,6 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 10 июля превысило 186 млн, умерло более 4 млн человек.