ЧВК "Вагнер" продолжает набор наемников – СМИ

Чтобы вступить в ЧВК "Вагнер", кандидат должен сдать нормативы по физической подготовке, говорится в материале издания "Важные истории" Фото: EPA

30 июля глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что работа российских центров по набору наемников в "Вагнер" приостановлена на неопределенный срок.

"В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю: “Группа Вагнера” продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси", – заявил Пригожин.

Однако в профильных чатах, где российские наемники общаются между собой, "Важные истории" обнаружили сообщения о том, что ЧВК планирует возобновить набор в августе.

Один из бывших членов ЧВК "Вагнер", воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности рассказал "Важным историям", что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

Корреспондент издания под видом "добровольца" попытался попасть в новую волну набора в ЧВК. В клубе "Десантник" журналисту отказали, ответив, что наборы в "Вагнер" запретили. В то же время в новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая стала официальным представителем ЧВК в городе, сообщили, что новый набор в ЧВК происходит по пятницам, говорится в статье.

Кандидату нужно прийти с кроссовками и спортивной формой к ним в офис и сдать нормативы по физической подготовке, пишет СМИ. Кроме того, чтобы вступить в ЧВК, кандидат не должен иметь судимости, хронических заболеваний и долгов по базе Федеральной службы судебных приставов, у него должны быть воинская специальность и заграничный паспорт, сказано в материале. Как узнал журналист "Важных историй", основное направление набора – африканские страны.

Наемник "Вагнера", с которым удалось пообщаться "Важным историям", рассказал, что на деле вербовочные центры распределяют боевиков уже после отбора и могут направить их в зону боевых действий в Украину. Однако рекрутеры не подтвердили СМИ информацию об отправке на войну в Украине через "Вагнер".

В то же время корреспондент "Важных историй" получил предложение отправиться в "зону СВО" (так в стране-агрессоре РФ называют полномасштабную войну против Украины. – "ГОРДОН") без подписания контракта с Минобороны РФ от другой ЧВК "Редут".