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ЧВК "Вагнер" продолжает набор наемников – СМИ

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Чтобы вступить в ЧВК "Вагнер", кандидат должен сдать нормативы по физической подготовке, говорится в материале издания "Важные истории"
Чтобы вступить в ЧВК "Вагнер", кандидат должен сдать нормативы по физической подготовке, говорится в материале издания "Важные истории"
Фото: EPA

Региональные центры частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, продолжают набор наемников. Об этом говорится в материале издания "Важные истории", опубликованном 2 августа.

30 июля глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что работа российских центров по набору наемников в "Вагнер" приостановлена на неопределенный срок. 

"В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю: “Группа Вагнера” продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси", – заявил Пригожин.

Однако в профильных чатах, где российские наемники общаются между собой, "Важные истории" обнаружили сообщения о том, что ЧВК планирует возобновить набор в августе.

Один из бывших членов ЧВК "Вагнер", воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности рассказал "Важным историям", что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

Корреспондент издания под видом "добровольца" попытался попасть в новую волну набора в ЧВК. В клубе "Десантник" журналисту отказали, ответив, что наборы в "Вагнер" запретили. В то же время в новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая стала официальным представителем ЧВК в городе, сообщили, что новый набор в ЧВК происходит по пятницам, говорится в статье.

Кандидату нужно прийти с кроссовками и спортивной формой к ним в офис и сдать нормативы по физической подготовке, пишет СМИ. Кроме того, чтобы вступить в ЧВК, кандидат не должен иметь судимости, хронических заболеваний и долгов по базе Федеральной службы судебных приставов, у него должны быть воинская специальность и заграничный паспорт, сказано в материале. Как узнал журналист "Важных историй", основное направление набора – африканские страны.

Наемник "Вагнера", с которым удалось пообщаться "Важным историям", рассказал, что на деле вербовочные центры распределяют боевиков уже после отбора и могут направить их в зону боевых действий в Украину. Однако рекрутеры не подтвердили СМИ информацию об отправке на войну в Украине через "Вагнер".

В то же время корреспондент "Важных историй" получил предложение отправиться в "зону СВО" (так в стране-агрессоре РФ называют полномасштабную войну против Украины. – "ГОРДОН") без подписания контракта с Минобороны РФ от другой ЧВК "Редут".

Контекст:

23–24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж в РФ. Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев на Москву. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

Также президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет также уйти в Беларусь, заявил он.

По данным Госпогранслужбы Украины на 23 июля, в Беларуси уже около 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер". Их лагерь расположен более чем в 200 км от украинской границы.

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, в Беларуси для вагнеровцев создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих. Такие тренировки уже проходят.

Пригожин, выступая перед наемниками на базе в Беларуси, заявил, что вагнеровцы "превратят белорусскую армию во "вторую армию мира", а если нужно, то "вступятся за них в случае, если это потребуется".

23 июля Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" вагнеровцы, поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Африка, Москва, боевики, наемники, Новосибирск, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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