Дания выделила Украине 300 млн крон финансовой помощи

"Борьба Украины за свободу – это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 млн датских крон Украине", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
Он подчеркнул, что датское правительство и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку украинцам, в частности, гуманитарную, финансовую и военную.
По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду помощи Украине, который возглавляет Великобритания.
Международный фонд для Украины (IFU) был создан 11 августа, его возглавила Великобритания. Формат также поддержали Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Германия, США, Болгария, Румыния, Япония, Австралия, Франция, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Словения и Канада.
Доноры фонда договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям: постоянное долгосрочное финансирование, производство вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов, подготовка украинских солдат и разминирование.