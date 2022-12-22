Дания выделила Украине 300 млн крон финансовой помощи

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заверил, что его страна и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку украинцам Фото: fmn.dk

"Борьба Украины за свободу – это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 млн датских крон Украине", – заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он подчеркнул, что датское правительство и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку украинцам, в частности, гуманитарную, финансовую и военную.

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду помощи Украине, который возглавляет Великобритания.