Для Украины важно сохранить транзит российского газа во время войны – Макогон

Макогон не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы Фото: ЕРА

"Для нас важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне не уничтожают целенаправленно нашу газотранспортную инфраструктуру, как НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. – "ГОРДОН") или железнодорожную инфраструктуру. Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – сказал он.

Гендиректор ОГТСУ не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы.

"Если не будет транзита – мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – объяснил Макогон.

По его данным, на сегодняшний день российский "Газпром" использует менее 40% от забронированных по контракту мощностей украинской газотранспортной системы, хотя ее пропускная способность – примерно в восемь раз больше.

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