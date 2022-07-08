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Для Украины важно сохранить транзит российского газа во время войны – Макогон

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Макогон не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы
Макогон не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы
Фото: ЕРА

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины следует сохранить именно во время войны с Россией, заявил 8 июля в эфире национального телемарафона генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Об этом компания сообщает в Facebook.

"Для нас важно сохранить транзит именно во время войны. Пока транзит проходит через Украину, россияне не уничтожают целенаправленно нашу газотранспортную инфраструктуру, как НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. – "ГОРДОН") или железнодорожную инфраструктуру. Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям", – сказал он.

Гендиректор ОГТСУ не исключает, что через несколько лет Россия потеряет рынок Европы.

"Если не будет транзита – мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча", – объяснил Макогон.

По его данным, на сегодняшний день российский "Газпром" использует менее 40% от забронированных по контракту мощностей украинской газотранспортной системы, хотя ее пропускная способность – примерно в восемь раз больше.

https://www.facebook.com/tsoua2020/videos/1380643309088082/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Незадолго до вторжения РФ в Украину, 22 февраля 2022 года, Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко говорил в мае, что компания начала предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа через Украину.

Теги: Газпром, Россия, газ, война, ГТС, газопровод, транзит, война России против Украины, российский газ, Сергей Макогон
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