Дуда назначил нового министра сельского хозяйства на фоне проблем с украинским зерном в Польше

Новым министром сельского хозяйства стал Роберт Телус. Он является членом правящей польской партии "Право и справедливость" и до сих пор был председателем парламентского комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, а также подкомитета по мониторингу общей сельскохозяйственной политики Европейского союза.

В 2021 году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил Телуса членом Совета политических советников.

Хенрик Ковальчик, который ушел с поста министра сельского хозяйства, был назначен на должность вице-премьер-министра.