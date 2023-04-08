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Дуда назначил нового министра сельского хозяйства на фоне проблем с украинским зерном в Польше

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Новым министром сельского хозяйства стал Роберт Телус
Новым министром сельского хозяйства стал Роберт Телус
Фото: EPA

7 апреля президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства на фоне проблем с украинским зерном в Польше. Об этом пишет PAP.

Новым министром сельского хозяйства стал Роберт Телус. Он является членом правящей польской партии "Право и справедливость" и до сих пор был председателем парламентского комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, а также подкомитета по мониторингу общей сельскохозяйственной политики Европейского союза.

В 2021 году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил Телуса членом Совета политических советников.

Хенрик Ковальчик, который ушел с поста министра сельского хозяйства, был назначен на должность вице-премьер-министра.

Контекст:

Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины. 

После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что єто зерно оседает в Польше и не экспортирется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, премьер-министр, Матеуш Моравецкий
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