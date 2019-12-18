Экс-сотрудников ФСБ и "Лаборатории Касперского" приговорили к 22 и 14 годам соответственно за госизмену

Сергей Михайлов и Руслан Стоянов были приговорены к лишению свободы в колонии якобы за передачу США сведений, которые составляют государственную тайну.

Бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам колонии соответственно. 17 декабря Верховный суд России признал приговор Московского окружного военного суда от 26 февраля законным, пишет ТАСС.

Мужчин признали виновными в госизмене. По версии следствия, они передавали США информацию, которая представляет собой государственную тайну.

Агентство отмечает, что с Михайлова сняли дополнительное наказание в виде ограничения свободы, которое должно было быть наложено на него после выхода из колонии. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Михайлова оштрафовали на 400 тыс. руб., а Стоянова – на 150 тыс. руб. Бывшего сотрудника ФСБ лишили воинского звания полковника запаса и ряда государственных наград.