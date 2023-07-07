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Совет ЕС и Европарламент согласовали документ об увеличении производства боеприпасов

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ЕС сможет направить &euro;500 млн для поддержки наращивания мощностей по производству наземных и артиллерийских боеприпасов
ЕС сможет направить €500 млн для поддержки наращивания мощностей по производству наземных и артиллерийских боеприпасов
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза предварительно согласовал с Европарламентом законопроект о поддержке производства боеприпасов в странах союза (ASAP). Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

Согласованный документ позволить направить 500 млн для поддержки наращивания мощностей по производству наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, говорится в сообщении. Таким образом будет реализована часть плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года, по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств – членов блока.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной, технологической и промышленной базы ЕС и, в конечном счете, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Согласованный документ вводит инструмент, с помощью которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку укреплению мощностей союза по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке, объясняется в пресс-релизе. Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на различные виды действий. Также нововведения облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС, работающих в области производства боеприпасов и ракет через так называемый фонд наращивания, говорится в сообщении. Этот фонд предназначен для того, чтобы облегчить компаниям, производящим боеприпасы и ракеты, доступ к государственному и частному финансированию для ускорения инвестиций, необходимых для увеличения производственных мощностей, сказано в релизе.

Теперь соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Оно будет официально утверждено двумя институтами после юридически-лингвистического просмотра, отметили в пресс-службе. Ожидается, что закон вступит в силу до конца июля.

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Ожидалось, что сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.

13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.

Однако реализация закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов. Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.

Послы Европейского союза 3 мая согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров. 5 мая ЕС окончательно одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.

В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана. 

Теги: Украина, инвестиции, Европарламент, Совет ЕС, боеприпасы, артиллерия, законопроект, Европа, финансирование, соглашение, ЕС, компании
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