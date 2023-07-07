Совет ЕС и Европарламент согласовали документ об увеличении производства боеприпасов

Согласованный документ позволить направить €500 млн для поддержки наращивания мощностей по производству наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, говорится в сообщении. Таким образом будет реализована часть плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года, по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе в интересах Украины и государств – членов блока.
"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной, технологической и промышленной базы ЕС и, в конечном счете, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Согласованный документ вводит инструмент, с помощью которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку укреплению мощностей союза по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке, объясняется в пресс-релизе. Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на различные виды действий. Также нововведения облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС, работающих в области производства боеприпасов и ракет через так называемый фонд наращивания, говорится в сообщении. Этот фонд предназначен для того, чтобы облегчить компаниям, производящим боеприпасы и ракеты, доступ к государственному и частному финансированию для ускорения инвестиций, необходимых для увеличения производственных мощностей, сказано в релизе.
Теперь соглашение должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Оно будет официально утверждено двумя институтами после юридически-лингвистического просмотра, отметили в пресс-службе. Ожидается, что закон вступит в силу до конца июля.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Ожидалось, что сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.
Однако реализация закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов. Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.
Послы Европейского союза 3 мая согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров. 5 мая ЕС окончательно одобрил выделение €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.
В мае верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Украина уже получила 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет в рамках этого плана.