Еще одна белорусская спортсменка получила гуманитарную визу Польши

Сафронова была в составе белорусской сборной на Олимпиаде, но ее оттуда исключили Фото: EPA

Представитель спортсменки Томаш Вилински сообщил, что Сафронова была в составе белорусской сборной на Олимпийских играх в Токио. Однако незадолго до Игр ее оттуда исключили.

Существовало подозрение об употреблении допинга ее лошадью. Тогда игрок критически высказался как о властях Беларуси, так и об Александре Лукашенко, называющем себя президентом.

Когда Сафронова находилась в Польше, то провела там антидопинговые тесты для лошади, которые не подтвердили выдвинутые обвинения.

PAP сообщает, что после критики властей наездница попала в белорусский список "изменников Родины", в который вошли более 40 спортсменов национальной сборной. Людям из этого списка не разрешается искать работу, а если они работают, то их должны уволить.

Затем Сафронова попросила польские власти предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Поскольку ее партнер находился в Беларуси, он добрался до Львова через Турцию, где получил визу в польском консульстве.

Сама Сафронова сейчас надеется, что сможет продолжить карьеру в Польше.