Еще одна белорусская спортсменка получила гуманитарную визу Польши

Представитель спортсменки Томаш Вилински сообщил, что Сафронова была в составе белорусской сборной на Олимпийских играх в Токио. Однако незадолго до Игр ее оттуда исключили.
Существовало подозрение об употреблении допинга ее лошадью. Тогда игрок критически высказался как о властях Беларуси, так и об Александре Лукашенко, называющем себя президентом.
Когда Сафронова находилась в Польше, то провела там антидопинговые тесты для лошади, которые не подтвердили выдвинутые обвинения.
PAP сообщает, что после критики властей наездница попала в белорусский список "изменников Родины", в который вошли более 40 спортсменов национальной сборной. Людям из этого списка не разрешается искать работу, а если они работают, то их должны уволить.
Затем Сафронова попросила польские власти предоставить ей и ее партнеру гуманитарную визу. Поскольку ее партнер находился в Беларуси, он добрался до Львова через Турцию, где получил визу в польском консульстве.
Сама Сафронова сейчас надеется, что сможет продолжить карьеру в Польше.
Сафронова последовала примеру другой белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Она была в олимпийской сборной, где должна была бежать дистанцию в 200 м. Однако белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке. По ее словам, это произошло, так как белорусский НОК "накосячил" и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб.
Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская лететь отказалась, так как опасалась, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.
Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 4 августа она улетела из Токио и транзитом через Вену прибыла в Варшаву. Также получил польскую гуманитарную визу и ее супруг.
18 августа она сообщила, что сменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.