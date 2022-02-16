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В Риге и еще 26 городах Латвии в знак солидарности с украинцами подняли флаги Украины

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Украинские флаги в Латвии были подняты в знак поддержки суверенитета Украины
Украинские флаги в Латвии были подняты в знак поддержки суверенитета Украины
Фото: Посольство України в Латвії / Facebook

К столице Латвии Риге, поднявшей 14 февраля флаг Украины над зданием мэрии, присоединились другие города страны: в знак солидарности с украинским народом на зданиях еще 26 городских администраций торжественно установили флаг Украины, сообщает 16 февраля в Facebook посольство Украины в Латвии.

По состоянию на 16.00 16 февраля украинский флаг был установлен в 27 латвийских городах, в частности в Риге, Адажи, Айзкраукле, Алуксне, Бауске, Валке, Валмиере, Вентспилсе, Гулбене, Добеле, Екабпилсе, Елгаве, Кулдиге, Ливаны, Лиепае, Марупе, Саулкрасты, Сигулде, Скрунде, Смилтене, Огре, Прейли, Ропажи, Тукумсе и Цесисе. 

https://www.facebook.com/UKRinLatvia/posts/1790691604463263

14 февраля у Рижской думы в знак поддержки суверенитета Украины и ее европейской интеграции был поднят украинский флаг, а вечером городская ратуша была освещена национальными цветами Украины. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, Латвия, флаг, агрессия, Рига, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине
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