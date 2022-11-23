Эстония заморозила активы России на десятки миллионов евро

В Эстонии заявили, что подсчитать стоимость замороженных активов почти невозможно Фото: depositphotos.com

Более 90% активов, которые заморозила Эстония, связаны с двумя российскими олигархами – Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет компанией Eurochem, которая в основном находится в г. Силламяэ, а второй – компанией DBT в порту Мууга.

По словам главы отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Департамента финансовой разведки Эстонии Лауры Аус, подсчитать стоимость замороженных активов почти невозможно. Так, средства, замороженные в кредитных и финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют около €11,7 млн. Есть и средства на замороженных авансовых счетах налоговой и таможенной службы – 8,4 млн.

Она также отметила, что сумма средств постоянно меняется, поскольку компании, в частности, могут использовать замороженные средства для оплаты безопасного хранения запрещенных активов, например химикатов.

Глава таможенного отдела налогово-таможенного департамента Эстонии Эрик Хелдна заявил, что департамент провел более 35 тыс. проверок по применению санкций – было выявлено около 1300 нарушений. По его словам, целью таможни является недопущение пересечения границы товаров – например чипов, – которые могут использоваться в российской военной промышленности.

В ERR отметили, что еще нет решения об использовании замороженных российских активов, а западные страны серьезно обсуждают вопрос, можно ли использовать их часть для компенсации Украине ущерба от войны. Профессор международного права Эстонии Лаури Мелксоо заявил компании, что нужно "различать собственность частных лиц и России".

По его словам, в международном праве есть доктрина под названием "иммунитет государства". Профессор отметил, что в иностранном суде нельзя просто так отобрать у государства "вещи, связанные с осуществлением ее суверенной власти".