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Эстония заморозила активы России на десятки миллионов евро

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В Эстонии заявили, что подсчитать стоимость замороженных активов почти невозможно
В Эстонии заявили, что подсчитать стоимость замороженных активов почти невозможно
Фото: depositphotos.com

Эстония заморозила российские активы, которые находятся под санкциями Европейского союза, на десятки миллионов евро и обсуждает, можно ли ими распорядиться в пользу Украины. Об этом 23 ноября сообщила национальная телерадиовещательная компания ERR.

Более 90% активов, которые заморозила Эстония, связаны с двумя российскими олигархами – Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет компанией Eurochem, которая в основном находится в г. Силламяэ, а второй – компанией DBT в порту Мууга.

По словам главы отдела международных финансовых санкций и предотвращения финансирования терроризма Департамента финансовой разведки Эстонии Лауры Аус, подсчитать стоимость замороженных активов почти невозможно. Так, средства, замороженные в кредитных и финансовых учреждениях, на банковских счетах, составляют около €11,7 млн. Есть и средства на замороженных авансовых счетах налоговой и таможенной службы – 8,4 млн.

Она также отметила, что сумма средств постоянно меняется, поскольку компании, в частности, могут использовать замороженные средства для оплаты безопасного хранения запрещенных активов, например химикатов.

Глава таможенного отдела налогово-таможенного департамента Эстонии Эрик Хелдна заявил, что департамент провел более 35 тыс. проверок по применению санкций – было выявлено около 1300 нарушений. По его словам, целью таможни является недопущение пересечения границы товаров – например чипов, – которые могут использоваться в российской военной промышленности.

В ERR отметили, что еще нет решения об использовании замороженных российских активов, а западные страны серьезно обсуждают вопрос, можно ли использовать их часть для компенсации Украине ущерба от войны. Профессор международного права Эстонии Лаури Мелксоо заявил компании, что нужно "различать собственность частных лиц и России".

По его словам, в международном праве есть доктрина под названием "иммунитет государства". Профессор  отметил, что в иностранном суде нельзя просто так отобрать у государства "вещи, связанные с осуществлением ее суверенной власти".

Контекст:

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.

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