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Европейское космическое агентство запускает миссию к Юпитеру и его спутникам. Трансляция

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Ракета уже стартовала с космодрома
Ракета уже стартовала с космодрома
Фото: ESA / Twitter

Европейское космическое агентство 14 апреля отправляет к Юпитеру и его спутникам космический аппарат JUICE (Jupiter Icy moons Explorer – исследователь ледяных спутников Юпитера).

JUICE стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция ведется на YouTube-канале ESA. На орбиту аппарат вынесет ракета французской компании Arianespace, она уже стартовала. 

JUICE будет лететь восемь лет и достигнет системы Юпитера в 2031 году, сообщается на сайте ESA. Аппарат проведет детальные исследования Юпитера и трех его больших спутников – Ганнимеда, который является крупнейшим в Солнечной системе, а также Европы и Каллисто. 

Изначально запуск планировали на 13 апреля, но он не состоялся из-за угрозы молнии и был перенесен на 14 апреля. 

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: космос, ESA, Юпитер, Ганнимед, космодром, Европейское космическое агентство
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