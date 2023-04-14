Европейское космическое агентство запускает миссию к Юпитеру и его спутникам. Трансляция

JUICE стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция ведется на YouTube-канале ESA. На орбиту аппарат вынесет ракета французской компании Arianespace, она уже стартовала.

JUICE будет лететь восемь лет и достигнет системы Юпитера в 2031 году, сообщается на сайте ESA. Аппарат проведет детальные исследования Юпитера и трех его больших спутников – Ганнимеда, который является крупнейшим в Солнечной системе, а также Европы и Каллисто.

Изначально запуск планировали на 13 апреля, но он не состоялся из-за угрозы молнии и был перенесен на 14 апреля.