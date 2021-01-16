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Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

Новых записей на официальных страницах президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram пока нет.

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Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали 7 января
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали 7 января
Фото: ЕРА

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к страницам президента США Дональда Трампа. 

Записи в его аккаунтах снова отображаются. Последние посты сделаны 6 января, в день штурма Капитолия протестующими и последующей за ним блокировки страниц главы Белого дома в соцсетях.

В Facebook Трамп призывал митингующих к спокойствию. 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10166091482665725

В Instagram размещен анонс встречи президента США с его сторонниками. 

Новых записей пока нет. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Страницы Трампа в Facebook и Instagram 7 января заблокировали на 24 часа. В течение суток он не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлили "на неопределенный срок и как минимум на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти". 

Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа. Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

В Twitter 8 января после временного бана приняли решение навсегда заблокировать Трампа. На тот момент на аккаунт было подписано 88 млн человек. После блокировки Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: социальные сети, Facebook, Дональд Трамп, Instagram, соцсети, соцсеть
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