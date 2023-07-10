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Африканские лидеры призывали Путина продемонстрировать "стремление к миру" – президент Сенегала

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Африканский континент сталкивается с последствиями войны страны-агрессора РФ против Украины, заявил президент Сенегала
Африканский континент сталкивается с последствиями войны страны-агрессора РФ против Украины, заявил президент Сенегала
Фото: EPA

Во время визита в столицу страны-агрессора РФ Москву африканские лидеры призывали российского президента Владимира Путина продемонстрировать свое желание "двигаться вперед с миром". Об этом в интервью Financial Times рассказал Макки Салл, написала газета 9 июля.

Требования российскому президенту были озвучены во время миссии представителей шести стран африканского континента в Киев и Москву. В июне представители ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды посетили Украину и РФ.

В интервью Financial Times Салл сообщил, что перед следующим саммитом Россия – Африка, который состоится во второй половине июля, Путин должен предпринять действия, которые покажут его желания мира. Хотя бы с гуманитарной точки зрения, отметил он. К примеру, "очень хорошим сигналом" могли бы стать дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, захваченных российскими оккупантами, сказал он. 

Салл добавил, что африканские страны хотят использовать саммит, чтобы посмотреть, как можно продвинуться в их инициативах по поводу переговоров между Украиной и РФ.

Он объяснил, что Африка заинтересована в таких переговорах, потому что страны континента сильно пострадали от стремительного роста инфляции, вызванного повышенным уровнем цен на продукты питания и энергоносителей. Страны Африки являются одними из крупнейших импортеров зерна и удобрений из Украины и России, добавил он.

"Мы сталкиваемся с последствиями этой войны... У нас большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. Мы покупаем удобрения в России, и сегодня в условиях санкций есть сложности с оплатой этих товаров. Вот почему мы говорим с обеими сторонами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято. Украина заявила, что Россия должна покинуть ее оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем", – сказал президент Сенегала.

Контекст:

16 мая президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предлагают свою инициативу, чтобы помочь завершить войну РФ против Украины.

В ходе визита в Украину 16 июня главы африканских государств и правительств посетили деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области.

В Киеве с африканской делегацией провел встречу президент Украины Владимир Зеленский. По ее итогам Рамафоса представил африканский "мирный план", который состоит из 10 пунктов. После Украины делегация отправилась в страну-агрессор РФ.

Теги: Россия, Киев, Украина, инфляция, Африка, Москва, переговоры, ЮАР, Конго, Сенегал, Уганда, питание
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