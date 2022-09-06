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Цена на газ в Европе снизилась

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Цена на газ в Европе опустилась ниже $2220 за 1 тыс. м&sup3;
Цена на газ в Европе опустилась ниже $2220 за 1 тыс. м³
Фото: EPA

Цена на газ в Европе опустилась ниже $2220 за 1 тыс. м³. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE) за 6 сентября.

Цены падают из-за заявлений о высоких запасах газа в странах Европейского союза, отметило Reuters. Аналитики, с которыми общалось агенство, считают, что улучшение показателей запасов снизило "риски, связанные с поставками газа".

Несмотря на то, что сокращение объемов прокачки газа по "Северному потоку" произошло раньше, чем ожидалось, Европа была готова "к такому повороту событий", отметило рейтинговое агентство Fitch. По мнению его экспертов, план экономии на 15%, увеличение альтернативных поставок помогут избежать острой нехватки топлива.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с прокачкой газа в страны ЕС возникли из-за санкций, которые союз ввел против России и ряда компаний.

Теги: Газпром, газ, Дмитрий Песков, газопровод, Северный поток, российская агрессия, война России против Украины, цена на газ, ЕС
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