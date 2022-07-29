Германия объявила о планах передать Украине 16 мостоукладчиков, способных установить переправу за 60 секунд

"Продолжаем поддерживать. Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск министр [обороны Германии Кристина] Ламбрехт приняла решение предоставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие машины можно использовать для преодоления водных преград или других препятствий в боях.

Wir unterstützen weiter!



Zur weiteren Unterstützung der * Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

* https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

Согласно опубликованной на сайте бундесвера технической характеристике мостоукладчиков, они способны ставить переправу в течение 60 секунд.

Длина машины составляет почти 12 метров, боевая масса – 45,3 тонны.