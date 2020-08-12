Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Путин – международный террорист и военный преступник. Крым – это Украина

Главный редактор NEXTA Роман Протасевич согласился с основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном, что Россия по отношению к Украине является страной-агрессором.

"Моя позиция максимально проста: Путин – международный террорист и военный преступник. Крым – это Украина. Я не знаю, что еще тут добавить", – сказал Протасевич.

Он также отметил, что некоторые кандидаты в президенты в Беларуси связаны с Россией, но нет доказательств вмешательства РФ в белорусские выборы.

"Беларусь находится на орбите Российской Федерации. Беларусь даже после того, когда пройдут новые честные выборы, – новому кандидату все равно придется выстраивать отношения с Россией. Политика, которая проводилась 26 лет, – она сделала Беларусь во многих моментах зависимой от России", – сказал Протасевич.

Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране. Читайте полную версию интервью

Он высказался против союза Беларуси и РФ. Но в любом случае Беларусь вынуждена будет долгие годы взаимодействовать с Россией.

"Другое дело – что новое руководство должно будет выбирать прозападный, а не провосточный курс развития", – считает он.

Роман Протасевич – главный редактор самого популярного в Беларуси Telegram-канала NEXTA, который сообщает об оперативных новостях из Беларуси, – самый быстрорастущий в Telegram. 12 августа его аудитория перешагнула отметку в 1,5 млн подписчиков.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



