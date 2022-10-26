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Иранец, который не мылся полвека, умер в возрасте 94 лет вскоре после того, как искупался

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Аму Хаджи более полувека отказывался пользоваться мылом и водой
Аму Хаджи более полувека отказывался пользоваться мылом и водой
Скриншот: hanz / YouTube

Иранский отшельник, которого СМИ называют "самым грязным человеком в мире", скончался в возрасте 94 лет. Это произошло через несколько месяцев после того, как он впервые за несколько десятилетий помылся, сообщают IRNA и BBC.

Аму Хаджи более полувека отказывался пользоваться мылом и водой, опасаясь, что это вызовет у него заболевание. Также он избегал употребления любых свежих продуктов.

В интервью журналистам, данном в 2014 году, он рассказал, что его любимой едой был дикобраз, и что он жил между дырой в земле и кирпичной лачугой, построенной заинтересованными соседями в деревне Деджга.

Тогда же он сказал, что его необычный выбор был вызван "эмоциональными неудачами", когда он был моложе.

За годы отсутствия мытья его кожа была покрыта "сажей и гноем", а его диета состояла из гнилого мяса и антисанитарной воды, которую он пил из старой масленки. Мужчина также любил курить, и по крайней мере один раз его засняли курящим более одной сигареты одновременно.

Жители деревни, в которой иранец проживал, несколько лет назад пытались его помыть. Группа мужчин добровольно отвезла его к реке возле деревни, чтобы искупаться, но Хаджи выбросился из машины, когда понял их цель, и отказался мыться.

Несколько месяцев назад жители деревни снова отвели его в ванную, чтобы помыть, и на этот раз им это удалось. Вскоре после этого иранец заболел, и в возрасте 94 лет скончался.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Иран, смерть
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