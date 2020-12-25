Израиль ужесточает карантинные ограничения

В Израиле с 17.00 27 декабря до 9 января 2021 года вступят в силу новые карантинные ограничения, сообщает министерство здравоохранения страны.

Израиль в ходе телефонного голосования 25 декабря одобрил введение двухнедельного жесткого карантина в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В ведомстве сообщили, что новые ограничения вступят в силу в 17.00 по местному времени (совпадает с киевским) 27 декабря и будут действовать до 9 января 2021 года.

По данным минздрава Израиля, установленные ограничения предусматривают запрет на передвижение в расстоянии более 1 км от места проживания, кроме ряда исключительных случаев, в частности, выхода на вакцинацию. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей (4,4 тыс. грн).

В Израиле также полностью закроют магазины, прекратят работу развлекательные заведения и рестораны, за исключением работы на вынос.

Работодателям, у которых работают более 10 человек, запретят пребывание более 50% или 10 человек одновременно, в зависимости от сферы деятельности.

Занятия в детсадах, первых – четвертых и 11–12-х классах школ будут проводиться с 8.00 до 13.00, но 5–10-е классы учиться не будут. Также допускается передача детей между родителями при совместной опеке.

В Израиле намерены провести массовую вакцинацию. Издание NEWSru.co.il сообщило 17 декабря, что в страну уже доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.

Продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием "БриЛайф".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), население Израиля составляет более 8 млн человек (по состоянию на 2016 год).

На 25 декабря в Израиле, по информации ВОЗ, зарегистрировано почти 383,4 тыс. случая коронавирусной инфекции, умерло 3138 пациентов с COVID-19.