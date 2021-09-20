Канцелярия Дуды анонсировала участие Зеленского во встрече лидеров четырех стран в Нью-Йорке

Встреча должна состояться 21 сентября, в первый день визита Дуды в США.

Мероприятие планируют провести в Генеральном консульстве Республики Польша в Нью-Йорке.

О будущей встрече лидеров четырех государств пресс-служба Зеленского не сообщала.

Для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский прибудет в Нью-Йорк 20 сентября, уведомляли в Офисе президента Украины.

Последняя встреча Зеленского с Санду и Дудой была 27 августа в Кишиневе, а с Гарибашвили – на проходившем в Киеве 22 августа саммите Крымской платформы.

Контекст:

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что официальный визит Зеленского в США начнется 20 сентября. Он выступит с речью на Генассамблее ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США.

Возглавит украинскую делегацию глава МИД Дмитрий Кулеба.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.