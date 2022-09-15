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Казахстан проводит консультации с США, чтобы вторично не попасть под санкции

МИД Казахстана создал правительственную комиссию, которая будет проводить консультации для избежания санкций
МИД Казахстана создал правительственную комиссию, которая будет проводить консультации для избежания санкций 
Фото: depositphotos.com

Казахстан консультируется с администрацией США и европейской комиссией, чтобы не попасть под антироссийские санкции. Об этом 14 сентября Об этом 14 сентября сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди которого цитирует издание Liter.kz.

"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США", – сказал он.

 

 

Контекст:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

Теги: Россия, США, МИД, Казахстан, санкции
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