Казахстан проводит консультации с США, чтобы вторично не попасть под санкции

"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США", – сказал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев президенту России Владимиру Путину заявил, что его страна не будет признавать так так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.