Китай введет санкции против руководителей Boeing Defense и Raytheon из-за продажи оружия Тайваню

По ее словам, санкции введены против председателя и главного исполнительного директора корпорации Raytheon Technologies Грегори Хейса, а также президента и главного исполнительного директора компании Boeing Defense, Space & Security Теодора Колберта III.
Мао Нин заявила, что осуществляемые США продажи вооружений на Тайвань "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, а также отношения между Китаем и США". Она отметила, что Китай решительно выступает против сделок по продаже оружия и резко осуждает их.
Кроме этого, Китай призвал правительство США прекратить продажи оружия Тайваню и военные контакты с островом, а также "перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в районе Тайваньского пролива".
Санкции, пишет Reuters, являются ответом на одобрение Госдепартаментом США 2 сентября продажи военной техники Тайваню. Продажи включают 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух", основными подрядчиками которых являются Boeing Defense, подразделение Boeing Co (BA.N) и Raytheon.
Представитель Raytheon, отмечает издание, отказался от комментариев. В Boeing также отказались от комментариев, однако заявили, что планируют перепродать некоторые самолеты, предназначенные для китайских авиакомпаний, поскольку "геополитическая напряженность привела к задержке поставок".
Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита Пелоси 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает Тайвань своей провинцией.
На следующий день после визита на остров Пелоси Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа. 8 августа Пекин объявил о новых учениях.
Вечером 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что на остров с двухдневным визитом прибыла делегация Конгресса США, которую возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.
21 августа Тайвань посетил с официальным визитом губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб.
30 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.