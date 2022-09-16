Китай введет санкции против руководителей Boeing Defense и Raytheon из-за продажи оружия Тайваню

Санкции введены против председателя Raytheon Technologies Грегори Хейса, а также президента Boeing Defense, Space & Security Теодора Колберта III Фото: EPA

По ее словам, санкции введены против председателя и главного исполнительного директора корпорации Raytheon Technologies Грегори Хейса, а также президента и главного исполнительного директора компании Boeing Defense, Space & Security Теодора Колберта III.

Мао Нин заявила, что осуществляемые США продажи вооружений на Тайвань "серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, а также отношения между Китаем и США". Она отметила, что Китай решительно выступает против сделок по продаже оружия и резко осуждает их.

Кроме этого, Китай призвал правительство США прекратить продажи оружия Тайваню и военные контакты с островом, а также "перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в районе Тайваньского пролива".

Санкции, пишет Reuters, являются ответом на одобрение Госдепартаментом США 2 сентября продажи военной техники Тайваню. Продажи включают 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух – воздух", основными подрядчиками которых являются Boeing Defense, подразделение Boeing Co (BA.N) и Raytheon.

Представитель Raytheon, отмечает издание, отказался от комментариев. В Boeing также отказались от комментариев, однако заявили, что планируют перепродать некоторые самолеты, предназначенные для китайских авиакомпаний, поскольку "геополитическая напряженность привела к задержке поставок".