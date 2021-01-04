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Киты начали возвращаться в воды Антарктики – СМИ

После запрета китобойного промысла в полярных водах наиболее подходящие условия для восстановления популяции китов, отмечают ученые.

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Хотя запрет китобойного промысла помог спасти китов от вымирания, глобальное потепление несет для них новые угрозы, отмечают ученые
Хотя запрет китобойного промысла помог спасти китов от вымирания, глобальное потепление несет для них новые угрозы, отмечают ученые
Фото: depositphotos.com

Спустя 40 лет после запрета коммерческого китобойного промысла появились признаки того, что синие киты начали возвращаться в воды Антарктики, сообщает The Conversation.

Автор статьи, морской биолог, сотрудница шотландского университета Гериот-Ватт Лорен МакУинни пишет, что за последние девять лет в водах у острова Южная Джорджия была замечена 41 новая особь.

Отмечается, что всего за 70 лет в водах Антарктики были убиты 1,3 млн китов. Возле Южной Джорджии убивали 3 тыс. особей ежегодно. Воды у острова богаты крилем, которым питаются киты, и ученые считают, что новые поколения "заново открывают" эту часть океана.

Похожие признаки восстановления экосистемы заметили и возле западной части Антарктического полуострова. Здесь количество гренландских китов приближается к тому, которое фиксировали здесь до китобойного промысла. Малые полосатики теперь регулярно встречаются в Чукотском море у Аляски.

По данным биологов, после запрета китобойного промысла полярные воды являются наиболее подходящими условиями для восстановления популяции китов. Их среда обитания в этих регионах относительно не тронута деятельностью человека и содержит стабильные запасы пищи.

Однако, отмечают ученые, несмотря на то, что прекращение китобойного промысла в 1984 году помогло спасти китов от вымирания, оно не может защитить их от новых угроз, которые несет с собой глобальное потепление. По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий киты на полюсах столкнутся с несколькими новыми проблемами: от потепления воды, нарушающего их снабжение пищей, до загрязнения окружающей среды и коммерческого рыболовства. В связи с уменьшением объемов морского льда и более продолжительными периодами безо льда летом в этих удаленных водах могут расшириться многие отрасли промышленности. Киты являются одними из наиболее уязвимых видов для усиливающегося шума и потенциально смертельной угрозы столкновения.

МакУинни отмечает, что группа ученых работает над защитой китов от растущего судоходства в полярных водах в рамках текущего исследовательского проекта, финансируемого Европейской комиссией.

Согласно исследованию 2020 года, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет. По данным ученых, темпы и масштабы потепления за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: климат, киты, глобальное потепление, Антарктика
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