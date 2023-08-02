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Латвия подготовит спецотряд пограничников на границе с Беларусью

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Латвийские пограничники не разрешили пересечь латвийско-белорусскую границу около 5200 лицам
Латвийские пограничники не разрешили пересечь латвийско-белорусскую границу около 5200 лицам
Фото: EPA

В Латвии пограничники проводят подготовку специальных дежурных групп в непосредственной близости от границы из-за прибытия в Беларусь наемников частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией. Об этом рассказал глава латвийской государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс в интервью TV3.

Он добавил, что кроме "Вагнера" риски безопасности в непосредственной близости от границы были чрезвычайно высоки в течение последних двух лет из-за мигрантов.

В первой половине этого года в Латвию из Беларуси пытались въехать большее количество нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По мнению Пуятса, это свидетельствует о том, что мигранты используются со стороны Беларуси как инструмент атаки.

В этом году латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы около 5200 лицами. Более 260 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. За весь прошлый год в Латвию не пустили 5286 человек, а 217 лиц впустили по гуманитарным причинам.

Контекст:

23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы (ЧВК "Вагнер" признана международной преступной организацией), поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он. 

Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Беларусь отрицает обвинения, называя их "надуманными". В Пентагоне, комментируя инцидент, заявили, что будут работать с союзниками, "чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО".

Теги: НАТО, Беларусь, Латвия, пограничники, ЧВК Вагнер, мигранты, военнослужащий, границы
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