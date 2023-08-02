Латвия подготовит спецотряд пограничников на границе с Беларусью

Он добавил, что кроме "Вагнера" риски безопасности в непосредственной близости от границы были чрезвычайно высоки в течение последних двух лет из-за мигрантов.
В первой половине этого года в Латвию из Беларуси пытались въехать большее количество нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По мнению Пуятса, это свидетельствует о том, что мигранты используются со стороны Беларуси как инструмент атаки.
В этом году латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы около 5200 лицами. Более 260 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. За весь прошлый год в Латвию не пустили 5286 человек, а 217 лиц впустили по гуманитарным причинам.
23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы (ЧВК "Вагнер" признана международной преступной организацией), поскольку они все время "просятся на запад", в частности в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Беларусь отрицает обвинения, называя их "надуманными". В Пентагоне, комментируя инцидент, заявили, что будут работать с союзниками, "чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО".