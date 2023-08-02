Латвия подготовит спецотряд пограничников на границе с Беларусью

Он добавил, что кроме "Вагнера" риски безопасности в непосредственной близости от границы были чрезвычайно высоки в течение последних двух лет из-за мигрантов.

В первой половине этого года в Латвию из Беларуси пытались въехать большее количество нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По мнению Пуятса, это свидетельствует о том, что мигранты используются со стороны Беларуси как инструмент атаки.

В этом году латвийские пограничники предотвратили незаконное пересечение латвийско-белорусской границы около 5200 лицами. Более 260 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям. За весь прошлый год в Латвию не пустили 5286 человек, а 217 лиц впустили по гуманитарным причинам.