Медведев назвал Моравецкого "тупицей" и пригрозил Польше "исчезновением". Спецслужба страны призвала его продолжать сочетать алкоголь с наркотиками

Моравецкий (справа) сказал, что РФ "очень быстро" проиграет в случае войны против НАТО, Медведев назвал его "глупым премьер-министром" Фото: EPA

Об этом Медведев написал в Twitter 14 апреля.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью NBC News, опубликованном 14 апреля на сайте СМИ, что Украина имеет право наносить удары по территории России, которая в феврале прошлого года начала полномасштабную войну и обстреливает ее инфраструктуру. Также, по мнению главы правительства Польши, в случае возможной войны между РФ и Альянсом Россия ее "очень быстро" проиграет, и "в Кремле это знают".

"Какой-то тупица Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России, и что его не беспокоит война НАТО против РФ, потому что последняя ее быстро проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет со своим глупым премьер-министром", – прокомментировал Медведев.

На угрозы со стороны замглавы Совбеза РФ отреагировала в Twitter спецслужба Польши – Агентство внутренней безопасности.

"Уважаемый господин Медведев. Пожалуйста, помните, что сочетать алкоголь с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – сказано в сообщении.