Медведев назвал Моравецкого "тупицей" и пригрозил Польше "исчезновением". Спецслужба страны призвала его продолжать сочетать алкоголь с наркотиками

Об этом Медведев написал в Twitter 14 апреля.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью NBC News, опубликованном 14 апреля на сайте СМИ, что Украина имеет право наносить удары по территории России, которая в феврале прошлого года начала полномасштабную войну и обстреливает ее инфраструктуру. Также, по мнению главы правительства Польши, в случае возможной войны между РФ и Альянсом Россия ее "очень быстро" проиграет, и "в Кремле это знают".
"Какой-то тупица Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России, и что его не беспокоит война НАТО против РФ, потому что последняя ее быстро проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет со своим глупым премьер-министром", – прокомментировал Медведев.
На угрозы со стороны замглавы Совбеза РФ отреагировала в Twitter спецслужба Польши – Агентство внутренней безопасности.
"Уважаемый господин Медведев. Пожалуйста, помните, что сочетать алкоголь с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – сказано в сообщении.
Dear Mr Medvedev— Agencja Bezpiecze * stwa Narodowego (@ABNPoland) April 14, 2023
Please remember that combining alcohol with drugs is very dangerous.
Please continue doing it.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.