Меркель обсудила с Путиным "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину после 2024 года

"Хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний германо-российский проект, а европейского характера, потому что в нем участвуют другие предприятия из других стран", – сказала она.

Меркель сообщила, что говорила с Путиным о документе, который заключили Германия и США.

По ее словам, назначенный уполномоченным по обеспечению газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее "будет очень опытным переговорщиком" в вопросе обеспечения транзита после 2024 года.

"Таковы его задачи. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", – сказала канцлер.