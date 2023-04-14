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Международный союз триатлона заявил о солидарности с Украиной, но допустил к соревнованиям россиян и белорусов

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В Международном союзе триатлона отметили, что обязательным условием возвращения на соревнования россиян и белорусов будет их нейтральный статус
В Международном союзе триатлона отметили, что обязательным условием возвращения на соревнования россиян и белорусов будет их нейтральный статус
Фото: depositphotos.com

Международный союз триатлона допустил к соревнованиям россиян и белорусов. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 13 апреля.

В союзе отметили, что одобряют рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к международным соревнованиям спортсменов из страны-агрессора РФ и Беларуси.

Организация совместно с МОК и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта будет заниматься "разработкой необходимых процессов независимой проверки", чтобы разрешить и спланировать возвращение россиян и белорусов к соревнованиям.

"Исполнительный совет вновь подтверждает свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся войны с Россией и что нейтральность любого спортсмена или официального лица была абсолютным условием их возвращения на соревнования по триатлону", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, санкции, МОК, Олимпиада, война России против Украины, триатлон, спортсмены, соревнования, россияне
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