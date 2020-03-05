Муфтий Татарстана раскритиковал одну из поправок Путина в конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил внести в текст конституции упоминание о русском народе как о государствообразующем. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не видит в этой поправке "положительных перспектив". Затем он уточнил, что не против поправки, но не согласен с ее формулировкой.

Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" поправки Путина, но затем сгладил свое высказывание Фото: dumrt.ru

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин предупредил о "непоправимых последствиях" внесения в конституцию России поправки, которая вводит понятие "государствообразующий народ". Такое заявление он сделал 3 марта, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Духовное управление мусульман Татарстана.

Муфтий не спорит, что русские как самый многочисленный народ в России являются титульной нацией. Однако он отметил, что на современной территории России живут и другие коренные народы, которые также внесли вклад в образование государства, "в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России". Поэтому "положительных перспектив" в поправке нет, считает Самигуллин.

4 марта муфтий уточнил, что не высказывался против поправки, а "выразил сомнение по поводу ее формулировки", пишет "РИА Новости". По его мнению, целесообразно использовать в конституции тезис "выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа".

Положение о русском народе как государствообразующем предусмотрено одной из поправок, которые 2 марта президент РФ Владимир Путин внес к собственному законопроекту об изменениях в конституцию страны.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.