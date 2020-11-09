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Музей мадам Тюссо переодел фигуру Трампа в костюм для гольфа

Восковую фигуру президента США Дональда Трампа Музей мадам Тюссо одел в костюм для игры в гольф в связи с тем, что это его "потенциальный гардероб в 2021 году".

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Восковая фигура Трампа появилась в музее в начале 2017 года
Восковая фигура Трампа появилась в музее в начале 2017 года
Фото: ЕРА

Лондонский Музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру президента США Дональда Трампа в костюм для игры в гольф. Об этом 7 ноября музей проинформировал в Twitter.

"Трамп теперь на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому виду спорта... Музей мадам Тюссо переодел свою фигуру в одежду для гольфа, чтобы продемонстрировать его потенциальный гардероб в 2021 году", – говорится в сообщении.

На опубликованной музеем фотографии Трамп одет в разноцветные клетчатые штаны с белым поясом, белые туфли, красную кепку с надписью "Трамп 2020" и фиолетовую футболку.

По данным CNN, сообщение о победе на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена застало Трампа в штате Вирджиния, где он играл в гольф.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Восковая фигура Трампа появилась в Музее мадам Тюссо в начале 2017 года, перед его инаугурацией.

Теги: США, выборы, Лондон, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, фигура, президент, музей, гольф, Музей мадам Тюссо, выборы президента США 2020
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