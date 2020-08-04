МВД Эстонии потребовало выслать украинских рабочих, нарушивших самоизоляцию

Граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия для въезда в Эстонию по 46 пунктам. Работников могут выслать из страны, а их работодателю грозит штраф, заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал, что украинских рабочих, которые проигнорировали требование самоизоляции, надо выслать из страны. Работодателю же следует назначить штраф €32 тыс., сообщил Хельме эстонскому новостному порталу ERR.

"Пребывание иностранцев в Эстонии может быть прекращено в связи с риском для здоровья населения. Они обязаны вернуться на родину. Работодателю назначат штраф до €32 тыс.", – сказал Хельме.

Министр добавил, что граждане Украины, прибывшие в Эстонию специальным рейсом 21 июля, нарушили условия для въезда в государство по 46 пунктам.

"Уголовный процесс может быть также инициирован по распространению инфекционного заболевания. Государство не потерпит таких нарушений и безответственного поведения", – сказал глава МВД.

Украинцы прибыли в Эстонию 21 июля на сезонные работы. Рейс организовала Сельскохозяйственная и торговая палата страны. Тестирование на COVID-19 прошли все 170 украинцев, прибывших чартерным рейсом в Таллинн. Три теста дали положительный результат.

По последним данным, в Эстонии коронавирус выявили у 2091 человека. За 4 августа добавилось 11 новых больных.