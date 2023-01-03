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"Мы имеем на это полное моральное право". В России вдовы оккупантов призвали Путина к закрытию границ и масштабной мобилизации

Вдовы России: в стране десятки миллионов мужчин, которые бесполезны, сидя дома
Вдовы России: в стране десятки миллионов мужчин, которые бесполезны, сидя дома
Фото: ЕРА

В России жены погибших в Украине солдат требуют у власти усилить мобилизацию. Соответствующее обращение 3 января опубликовал Telegram-канал "Солдатсткие вдовы России".

Они адресовали свой призы президенту Владимиру Путину. 

"Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы – или они, здесь не найти иного выбора. И мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах", – говорится с обращении.

По мнению его авторов, в России десятки миллионов мужчин призывного возраста, которые бесполезны, "сидя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования". Мобилизация – это то, что даст им возможность спастись, считают вдовы.

"Мы просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?", – добавляют инициаторы обращения.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. 

С начала войны потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, около 107 440 военных убитыми. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Теги: Владимир Путин, мобилизация, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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