"Мы имеем на это полное моральное право". В России вдовы оккупантов призвали Путина к закрытию границ и масштабной мобилизации

Они адресовали свой призы президенту Владимиру Путину.

"Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы – или они, здесь не найти иного выбора. И мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах", – говорится с обращении.

По мнению его авторов, в России десятки миллионов мужчин призывного возраста, которые бесполезны, "сидя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования". Мобилизация – это то, что даст им возможность спастись, считают вдовы.

"Мы просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?", – добавляют инициаторы обращения.