На Netflix выйдет шоу с Зеленским

"[Ведущий шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении"] Дэвид Леттерман недавно приезжал в Киев, в Украину, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода", – сообщил Netflix.
Премьера выпуска состоится в конце этого года.
David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.— Netflix (@netflix) November 3, 2022
The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT
Интервью записали на станции киевского метрополитена, сообщал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Мой следующий гость не нуждается в представлении" – американское ток-шоу с Дэвидом Леттерманом, премьера которого состоялась 12 января 2018 года на Netflix. Как пишет Netflix Junkie, Леттерман был ведущим собственного ночного ток-шоу почти 33 года. После трех лет отсутствия на телевидении он стал вести собственное ток-шоу на Netflix. Шоу уже выпустило четыре сезона (24 эпизода). В частности, в нем участвовали актер Уилл Смит, актриса Тина Фей, телезвезда Ким Кардашян, певица Лиззо, телеведущий Ховард Стерн и лауреатка Нобелевской премии мира, пакистанская феминистка Малала Юсуфзай.
The Hollywood Reporter отметило, что интервью станет первым на шоу с действующим главой государства. Леттерман брал интервью в 44-го президента США Барака Обамы, но когда тот уже не был у власти, в 2018 году.