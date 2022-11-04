На Netflix выйдет шоу с Зеленским

Премьера выпуска "Мой следующий гость не нуждается в представлении" c Зеленским состоится в конце этого года Фото: Netflix / Twitter

"[Ведущий шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении"] Дэвид Леттерман недавно приезжал в Киев, в Украину, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода", – сообщил Netflix.

Премьера выпуска состоится в конце этого года.

David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT — Netflix (@netflix) November 3, 2022

Интервью записали на станции киевского метрополитена, сообщал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".