На востоке Турции за сутки сошло две лавины, погибло более 30 человек

В результате схода двух лавин на востоке Турции пострадало не менее 53 человек, сообщил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез.

Вечером 4 февраля и сегодня днем в провинции Ван на востоке Турции сошло две лавины, при этом вторая – на автодорогу, где находилась группа, которую направили на поиски пропавших во время схода первой лавины.

Об этом сообщил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез, пишет газета Hurriyet.

По его словам, общее количество погибших составило как минимум 33 человека. Среди жертв, кроме гражданских лиц, было как минимум восемь сотрудников жандармерии и трое пожарных. Травмировано не менее 53 человек.

Поисковая операция продолжается, поэтому точное количество жертв и пострадавших назвать пока невозможно, добавил Билмез.

Несколько десятков сотрудников поисковой группы уже спасены, 30 из них госпитализированы, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Местные жители выкладывают в социальных сетях видео и фото с места происшествия, на которых видно, что под снегом находятся автомобили. Власти провинции не сообщили, сколько человек еще не нашли.