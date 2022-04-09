"Нализал". Садальскому ответили, откуда у пропагандиста Соловьева виллы в Италии

"Неизвестные гады залили красной краской бассейн и стены на итальянской вилле журналиста Владимира Соловьева на озере Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия), вслед за поджогом дома-дворца в Менаджио. Итальянская пресса говорит, у него три объекта недвижимости! Откуда у него роскошные виллы? Он что, на севере вахтовиком нефть добывал? Подскажите, может, вы в курсе?" – спросил Садальский.

"Нализал", – прокомментировала подписчица nadynechardon.

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Контекст:

Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий или политики, которые подрывают территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС.

Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил его активы.

После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн. В частности, был наложен арест на виллу стоимостью €6,5 млн в коммуне Пьянелло-дель-Ларио и другие объекты недвижимости в Менаджио и Грианте, а также два автомобиля.

6 апреля фасад дома Соловьева в коммуне Пьянелло-дель-Ларио неизвестные вымазали красной краской, на воротах написали красными буквами "V. Solovyev killer" ("Соловьев – убийца") и "No war "("Нет войне"). Кроме того, воду в бассейне, который находится на территории имения, окрасили в кроваво-красный цвет.

В тот же день неизвестные подожгли арестованную властями Италии виллу Соловьева в коммуне Менаджио (Ломбардия). Местные СМИ написали, что поджог был умышленным. Для разжигания огня использовались шины. Огонь быстро потушили. Существенного ущерба он не причинил. Полиция ищет причастных к инцидентам.

По данным команды российского оппозиционера Алексея Навального, в целом Соловьеву и его семье принадлежит три виллы в Италии и часть еще одного дома.