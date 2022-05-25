"Не совсем беженцы". Forbes выяснил, что украинцы, выехавшие из-за войны, тратят за рубежом $2 млрд в месяц

В НБУ рассказали, на что тратят деньги уехавшие украинцы Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Издание уточняет, что речь идет о деньгах, которые снимались с карточек украинских банков.

Качур делает вывод, что украинские "беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы".

Национальный банк Украины подтвердил, что в апреле украинцы потратили за рубежом $2 млрд, 80% из которых – оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание.

Карточками украинцы за рубежом чаще всего рассчитывались в апреле за товары в продуктовых магазинах и супермаркетах (17%), покупку непродовольственных товаров (11%) и оплату гостиничных услуг (8%).

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