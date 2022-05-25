"Не совсем беженцы". Forbes выяснил, что украинцы, выехавшие из-за войны, тратят за рубежом $2 млрд в месяц

Издание уточняет, что речь идет о деньгах, которые снимались с карточек украинских банков.
Качур делает вывод, что украинские "беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы".
Национальный банк Украины подтвердил, что в апреле украинцы потратили за рубежом $2 млрд, 80% из которых – оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и обналичивание.
Карточками украинцы за рубежом чаще всего рассчитывались в апреле за товары в продуктовых магазинах и супермаркетах (17%), покупку непродовольственных товаров (11%) и оплату гостиничных услуг (8%).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По данным Государственной пограничной службы Украины на 24 мая, за эти месяцы на выезд из страны оформлено 4,8 млн человек.
Начиная с 10 мая, больше граждан стали пересекать государственную границу Украины на въезд.
5 мая министр социальной политики Украины Марина Лазебная отмечала, что почти половина украинцев, покинувших страну после начала горячей фазы войны, отправились в Польшу.