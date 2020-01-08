Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Обнаружена планета, которая может быть обитаемой – NASA

Планета TOI 700 d, которую специалисты NASA обнаружили в созвездии Золотой Рыбы, на 20% больше Земли и так же, как она, третья по счету от своей звезды.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Планета находится в обитаемой зоне
Планета находится в обитаемой зоне
Скриншот: NASA Goddard / YouTube

Космический телескоп TESS помог обнаружить планету, на которой может существовать жизнь. Об этом 7 января сообщили в NASA.

Объект назвали TOI 700 d, она находится на расстоянии более 100 световых лет от Земли, в созвездии Золотой Рыбы. Это третья, самая дальняя планета от звезды-карлика, имеющей примерно 40% массы Солнца.

TOI 700 d единственная располагается в обитаемой зоне, эта планета больше Земли на 20%, ее период вращения составляет 37 дней. От звезды она получает 86% энергии, которую Земля получает от Солнца.

Две другие планеты звездной системы – предположительно, из камня (ближайшая к звезде) и с преобладанием газа (вторая).

Специалисты NASA не исключают, что на TOI 700 d может быть вода в жидком виде. Исследования также показали, что планета не подвергается воздействию вспышек на звезде.

Аудио

Теги: NASA, вода, Земля, планета, звезда, телескоп TESS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  "Ryzdvyana. Ой як же було". Kazka презентовала клип. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
  Вышел трейлер нового сезона шоу Пэлтроу The Goop Lab. Видео
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Мадонна показала, как отдыхает c детьми и бойфрендом
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании и домогательствах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS