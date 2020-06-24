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Одобрение реакции Трампа на эпидемию коронавируса упало до минимума

Одобрение действий президента США Дональда Трампа для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции упало минимального уровня с марта этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службы Ipsos. Действия главы государства не одобряют 58% респондентов. Довольны реакцией главы Белого дома около 37% опрошенных.

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