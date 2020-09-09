Отсутствие данных от немецких медиков осложняет выяснение обстоятельств произошедшего с Навальным – МИД РФ

В МИД РФ пожаловались на "нагнетание истерии" вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он находится в Германии на лечении.

9 сентября в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали призыв глав МИД стран G7 срочно установить, кто несет ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи от 27 августа. Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать. Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", – говорится в заявлении.

Дипломаты считают, что вокруг отравления Навального происходит "нагнетание истерии".

"Российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", – считают в МИД РФ.

В ведомстве назвали "неконструктивным" подход немецких врачей и заявили о "безосновательных нападках на Россию" с целью ввести санкции против РФ.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.